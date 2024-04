“Chernobyl e la paura atomica come li raccontò Libertà”: tesi di laurea

Anno 1986, disastro di Chernobyl. Anno 1987, referendum sul nucleare in Italia. Due temi strettamente correlati tra loro, particolarmente sentiti nel Piacentino a motivo della presenza della centrale di Caorso.

Come ha affrontato la vicenda Libertà, per informare e dare risposte ai piacentini? Una domanda propria del giornalismo di cronaca, che ha incuriosito Ettore Uggetti, giovane universitario piacentino dei giorni nostri, fino al punto di farne l’argomento di tesi di Laurea in Storia all’Università Statale di Milano.

L’analisi di Uggetti parte da quel 29 aprile 1986, giorno in cui cominciarono ad arrivare le prime notizie sull’incidente alla centrale ucraina e va avanti per venti mesi fino al giorno del referendum con in quale gli italiani decisero lo stop all’energia nucleare.