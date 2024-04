Meningococco, l’Asl: “Guariti i due giovani colpiti, prevenzione fondamentale”

Sta bene il giovane della Val Tidone colpito da meningococco due settimane fa; così come la 16nne che aveva manifestato sintomi suggestivi qualche giorno dopo. La rassicurazione arriva direttamente dall’Azienda Sanitaria locale di Piacenza.

“Siamo soddisfatti di come sia stata gestita la situazione” spiega Alessandra Rampini, direttore del dipartimento d Igiene e Sanità pubblica dell’Asl di Piacenza, che rivolge un ringraziamento a parenti, amici, referenti scolastici e del luogo in cui il ragazzo stava svolgendo uno stage per la loro disponibilità e collaborazione, permettendo di iniziare il tracciamento dei contatti già dalla notte stessa.

Immediato l’appello dell’azienda sanitaria a sottoporsi a profilassi, rivolto a quanti fossero stati in contatto con i due giovani. Agli ambulatori di piazzale Milano si erano presentati in 450.

“FONDAMENTALE LA PREVENZIONE”

“Importante la prevenzione, anche attraverso la vaccinazione – prosegue Rampini – e proprio qualche giorno fa la Regione Emilia-Romagna ha aggiornato i piani di prevenzione invitando i nati nel 2007 a sottoporti alla vaccinazione gratuita”.

“Da quest’anno – conclude – una chiamata attiva verrà svolta per i nati nel 2011, sua per le vaccinazioni obbligatorie che per quelle raccomandate, compreso anche il meningococco B”.