Sventò un femminicidio con una telefonata, ora Emanuele è Alfiere della Repubblica

C’è anche un giovane piacentino tra i 29 nuovi Alfieri della Repubblica. Si tratta di Emanuele Nicola Affaticati, di sedici anni e residente a Fiorenzuola, che è stato insignito dell’onorificenza “per aver sventato, con coraggio – si legge nella motivazione ufficiale -, il piano di un uomo intenzionato ad uccidere la sua ex compagna. E’ stato grazie alla prontezza e al senso civico dimostrati che si è potuto scongiurare un epilogo potenzialmente drammatico”.

I FATTI

Il giovane, classe 2008, nel dicembre del 2022 era di ritorno dalla scuola su un treno regionale ed aveva involontariamente udito la telefonata di un altro passeggero che, in lingua rumena, manifestava l’intenzione di andare a casa della sua ex fidanzata per ucciderla. Conoscendo la lingua e avendo compreso il contenuto della chiamata, Emanuele chiamò il 112 avvisando le forze dell’ordine di quanto aveva intuito. Un gesto che – allora – portò all’arresto dell’uomo impedendogli di dare attuazione ai suoi propositi violenti e, ora, di ricevere l’onorificenza dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.