Rivergaro, controlli sulla 45: tre patenti ritirate, 4 ubriachi al volante denunciati

Statale 45 sorvegliata speciale in occasione di una manifestazione sulle rive del Trebbia a Rivergaro da parte dei carabinieri della locale Stazione insieme agli equipaggi del Radiomobile della Compagnia di Bobbio e di Piacenza.

Le pattuglie sono state impegnate lungo diversi tratti della strada. Sono state controllate 125 persone, ispezionati 98 veicoli, di cui 26 moto, sanzionati alcuni automobilisti per violazioni al codice della strada, ritirate 3 patenti guida, denunciate 4 persone per guida in stato di ebbrezza e porto di oggetti atti ad offendere, segnalati alla locale Prefettura 2 assuntori di droga, sequestrata un’autovettura e circa 10 grammi di hashish.

IL DETTAGLIO DEI CONTROLLI

Tre automobilisti di 35, 33 e 58 anni sono stati pizzicati alla guida della propria auto dopo aver bevuto un po’ troppo. Sono stati fermati e sottoposti all’esame dell’etilometro che è risultato, in entrambe le prove, positivo. Gli è stata ritirata subito la patente, in un caso sequestrata l’autovettura, e sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Un operaio di 19 anni, residente in provincia di Lodi, lungo le rive del Trebbia, intorno a mezzanotte è stato fermato e controllato dalla pattuglia di Rivergaro che gli ha trovato nel suo marsupio un tirapugni. Per questo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.

Infine, due giovani di 25 anni, entrambi stranieri e residenti fuori provincia, sono stati controllati mentre si stavano recando a piedi verso le rive del Trebbia e trovati in possesso, complessivamente di circa 10 grammi di hashish. Entrambi sono stati segnalati quali assuntori di droga.