Viaggio della Memoria, su Telelibertà le testimonianze degli studenti

Cosa si sente a guardare in faccia l’orrore, a entrare nelle baracche superstiti, a scoprire che 80 anni fa la scienza si mise al servizio di un regime criminale? Sono i ragazzi a rispondere, quelli delle ultime classi delle scuole superiori che hanno condiviso quattro giorni di cammino coi loro insegnanti: i licei Gioia, Colombini, Respighi e Cassinari, l’Isii Marconi, il campus Raineri Marcora, gli istituti Volta di Castel San Giovanni e Mattei di Fiorenzuola.

IL VIAGGIO DELLA MEMORIA

Da diversi anni infatti l’Isrec (Istituto di storia contemporanea) di Piacenza organizza il Viaggio della Memoria: quest’anno ha portato insegnanti e ragazzi a Berlino e al campo di concentramento femminile di Ravensbruck, dove fu internata anche la piacentina Medina Barbattini, partigiana della 38esima Sap e poi destinata a essere la prima donna eletta in consiglio comunale a Piacenza nel 1946.

LO SPECIALE IN ONDA SU TELELIBERTA’

La comunità viaggiante, composta complessivamente da un centinaio di persone tra docenti, studenti, formatori sia di Isrec sia di Istoreco (l’Istituto di Reggio Emilia), si è raccontata in uno speciale che andrà in onda stasera, sabato, su Telelibertà alle 20.30. All’interno ci sono le testimonianze di alcuni dei partecipanti al Viaggio della Memoria, le loro riflessioni, i loro interrogativi, ma anche le risposte che i luoghi hanno dato: la Topografia del Terrore di Berlino, il campo di concentramento femminile di Ravensbruck, il Centro di documentazione sul lavoro forzato di Schoneweide e le lapidi di Treuenbrietzen che ancora oggi ricordano i 131 internati militari passati per le armi.