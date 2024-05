Salva una donna, Emanuele Affaticati sarà premiato dal presidente Mattarella

“Sono molto onorato di poter incontrare il presidente della Repubblica italiana, ancora non ci credo, ancora non mi sembra vero, mi rendo conto e ci ho messo un po’ a capire che non è una cosa che capita tutti i giorni, ma io ho solo fatto quello che ho creduto giusto di fare in quel momento, non mi aspettavo tanto”. Sono le parole di Emanuele Affaticati, 16 anni di Fiorenzuola, mamma romena, papà italiano, studente al Romagnosi di Piacenza. Il 13 maggio sarà ricevuto e premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il motivo: il 17 dicembre del ’22 in viaggio in treno verso Fiorenzuola, Emanuele aveva sentito un cittadino romeno parlare nella sua lingua con un connazionale, questi diceva che voleva ammazzare a coltellate una sua connazionale conosciuta in chat e che gli aveva fatto un “bidone rinunciando ad un appuntamento”. Emanuele aveva capito che il passeggero faceva sul serio e arrivato a Fiorenzuola senza perdere un momento di tempo è corso alla caserma dei carabinieri, qui ha trovato la marescialla Salvatrice Perullo: “Mi ha ascoltato senza perdere tempo – ha raccontato Emanuele – non ha sottovalutato quello che ho detto, si è subito attivata, ha immediatamente telefonato a Modena perché quello che avevo sentito non fosse sottovalutato. Poteva davvero essere un brutto scherzo, poteva essere che io avessi capito male; comunque sia il mio racconto è stato vagliato attentamente”. Un racconto di certo non sottovalutato perché meno di un’ora dopo quando il romeno “minaccioso” è arrivato alla stazione di Modena ha trovato ad attenderlo gli agenti della polizia.