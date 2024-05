Seta, crescono del 16% i passeggieri sui pullman: confermato Meli nel Cda

L’assemblea dei soci di Seta ha proceduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione e all’approvazione del bilancio d’esercizio 2023.

Confermato Dario Meli nel CdA

Tutti i componenti dell’organo amministrativo dell’azienda sono stati confermati con voto unanime nei rispettivi incarichi e resteranno quindi operativi anche per il triennio 2024-2026. In particolare, i soci hanno prima provveduto alla ratifica della nomina dei consiglieri Alberto Cirelli e Riccardo Roat, rispettivamente presidente e amministratore delegato già cooptati dal CdA a settembre e novembre 2023, dopodiché è stata approvata la nomina degli organi sociali dell’azienda.

Gli Enti pubblici modenesi hanno indicato come consigliere Alberto Cirelli che, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, mantiene la carica di Presidente della società. Gli altri due componenti del Cda di nomina pubblica sono Federico Parmeggiani (in rappresentanza degli Enti locali di Reggio Emilia) e Dario Meli (in rappresentanza del Comune di Piacenza).

I NUMERI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

La proposta di Bilancio per l’esercizio 2023 formulata dal Consiglio di Amministrazione è stata approvata dai soci all’unanimità. Il consuntivo evidenzia un utile netto di 61.503 euro, che è stato interamente destinato a riserva per rafforzare il patrimonio societario.

Nei tre bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza i passeggeri trasportati – misurati secondo il metodo di coefficienti regionali – sono stati complessivamente 73 milioni, in significativo recupero rispetto al 2022 (+15,3%). In dettaglio, a Modena si sono registrati 31.735.541 passeggeri (+15,3% sul 2022), a Reggio Emilia 24.824.941 (+14,7%) e a Piacenza 16.51.148 (+16,1%).

“Nel 2023 il valore della produzione si è attestato a 115,6 milioni di euro – dichiara Riccardo Roat, amministratore delegato di Seta – con ricavi dalla vendita di biglietti ed abbonamenti pari a 31 milioni di euro, in ripresa rispetto al 2022 (+15,2%)”.

Nel 2023 gli incassi da sanzioni hanno superato quota 2 milioni di euro. Nel 2023 Seta ha immesso in servizio 82 nuovi autobus ed effettuato investimenti complessivi (in mezzi, tecnologie ed infrastrutture di supporto) per oltre 33 milioni di euro.

Sul fronte dell’innovazione tecnologica è stata confermata anche nel 2023 la strategia aziendale, incentrata sulla digitalizzazione a supporto dell’utenza per migliorare l’informazione, l’accessibilità, la fruizione e la qualità del servizio erogato.