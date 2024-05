Alert System, parte il nuovo sistema di allarme: “Calamità aumentate del 22%”

“Nell’ultimo anno gli eventi estremi sono aumentati del 22% per questo è necessario che la cittadinanza sia prontamente informata in caso di emergenze”. Sono le parole del comandante della polizia locale di Piacenza Mirko Mussi prima di annunciare le novità riguardanti il sistema di allerta promosso dalla Protezione civile.

L’Alert system è il sistema automatizzato di cui il Comune di Piacenza si avvale per inviare alla cittadinanza informazioni tempestive in caso di emergenze di protezione civile o altre situazioni che possano comportare disagi rilevanti (ad esempio, limitazioni al traffico di particolare impatto o interruzioni diffuse nelle forniture di luce, acqua o gas), nonché per diffondere avvisi relativi ai servizi pubblici e modifiche alla viabilità in occasione di eventi o manifestazioni sul territorio urbano.

Cittadini protagonisti nelle operazioni di protezione civile

Cosa cambia rispetto a prima? “Stiamo parlando di un aggiornamento che prevede previa iscrizione sul portale del Comune di ricevere tutti gli aggiornamenti di protezione civile in tempo reale” afferma Mussi. “Sapere quale evento sta capitando o sta per capitare e sapere come comportarsi è essenziale” precisa la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi. “Più persone si iscrivono e scaricano l’app, più sarà efficace l’intervento degli operatori” conferma il comandante di polizia locale.

Come vengono diramati gli avvisi?

Per ricevere gli avvisi su cellulare e smartphone, via e-mail, con sms o tramite l’App Io, occorre registrarsi sul portale indicato fornendo il numero di telefono e il codice In alternativa, è possibile installare l’app Alert System Plus (disponibile per Ios, Android e Windows Phone) indicando, al primo avvio, il proprio numero di cellulare e il Comune di Piacenza come territorio di riferimento.

Gli avvisi vengono diramati tramite telefonata registrata o sms dal numero 0523-0449715, via e-mail con notifica sulla app Io o mediante la app Alert System Plus. A queste comunicazioni personalizzate si affiancano gli aggiornamenti in materia di

protezione civile pubblicati sul sito del Comune di Piacenza. Il funzionario di Protezione civile Roberto Santacroce ha anche comunicato che le allerte verranno diramata anche attraverso il canale Telegram.

I cittadini il cui numero di telefono fisso è presente negli elenchi pubblici della città di Piacenza riceveranno automaticamente le allerte senza necessità di registrarsi al servizio; qualora non desiderino essere destinatari degli avvisi, dovranno comunicarlo a [email protected].

Coloro che erano già iscritti a Nowtice, ma il cui numero fisso non è pubblicato sull’elenco telefonico, dovranno invece effettuare una nuova registrazione alla piattaforma attuale, all’indirizzo https://registrazione.alertsystem.it/piacenza.