Sicurezza stradale, doppia iniziativa al Lux e al Paradise: “Si premia chi non beve”

Dopo essere entrata nelle scuole, l’Associazione Sonia Tosi Odv diffonde le buone prassi per la sicurezza stradale direttamente nei locali notturni piacentini.

Venerdì 17 maggio al Paradise di Piacenza e sabato 1° giugno al Lux di Quarto si terranno due iniziative di sensibilizzazione e prevenzione rivolte ai più giovani, un progetto – dal titolo “No alcol, no crash” – sviluppato in collaborazione con il Rotaract di Piacenza e il Rotary Club Valli Nure e Trebbia.

La prefettura ha sposato subito l’iniziativa e martedì 14 maggio ha ospitato, alla presenza del prefetto Paolo Ponta e dei rappresentati delle realtà coinvolte – la conferenza stampa di presentazione.

il progetto “no alcol, no crash!”

All’esterno dei locali verranno posizionati dei banchetti informativi che distribuiranno, grazie ad alcuni incaricati dell’Associazione e del Rotaract di Piacenza, materiale divulgativo e alcoltest monouso. Gli stessi incaricati individueranno, all’interno dei vari gruppi di ragazzi, uno di loro – il designato alla guida che riporterà a casa gli altri – il quale si impegnerà a non bere. L’autista designato verrà sottoposto all’alcoltest e gli sarà consegnato un braccialetto identificativo monouso che gli darà diritto ad una bevanda analcolica gratuita. All’uscita dal locale, al termine della serata, se accetta verrà nuovamente sottoposto all’alcoltest: se effettivamente avrà tenuto fede all’impegno, verrà premiato con un gadget (una maglietta, un buono sconto o biglietti omaggio per la discoteca e la possibilità di utilizzare dei simulatori professionali di guida).

Oltre a questo, all’interno del locale – prima di iniziare la serata – il Dj o un testimonial tramite un videomessaggio preregistrato dovrà sensibilizzare i ragazzi sull’iniziativa della serata, sul bere responsabilmente e incentivare chi ha il braccialetto a mantenere fede alla volontà di non bere se devono guidare, per la loro sicurezza e per quella degli altri. Nella sala, verranno inoltre proposti a ciclo continuo immagini e spot sulla sicurezza stradale. Infine, chi lo vorrà potrà compilare un piccolo questionario sul tema della serata.