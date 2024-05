L’attività fisica tra le materie scolastiche: il progetto “Wahps” arriva a Piacenza

Piacenza ha accolto con entusiasmo il progetto multicentrico “Wahps”, acronimo che sta per Whole active health promoting schools, che mette la scuola in movimento portando i valori dell’attività fisica tra le materie scolastiche.

progetto supportato dall’ausl e dal comune

Condiviso in quattro regioni (Abruzzo, Lombardia, Marche ed Emilia Romagna) e finanziato dal pogramma della prevenzione 2019 del Centro nazionale per il controllo delle malattie (Ccm) del ministero della Salute, il progetto è stato proposto alle scuole piacentine con il supporto dell’Ausl di Piacenza e del Comune di Piacenza, oltre che dell’Ufficio scolastico territoriale e della Federazioni italiana medici pediatri.

piacenza tra le cittÀ pilota della sperimentazione

Piacenza è stata inclusa fra le città pilota della sperimentazione del progetto Wahps anche in forza della sua esperienza consolidata, maturata nell’ambito dei laboratori permanenti sul tema sviluppati da e con il Centro di educazione ambientale – Infoambiente.

in cosa consiste il progetto wahps

Le finalità di Wahps sono la lotta alla sedentarietà, la prevenzione delle patologie connesse al sovrappeso e obesità, lo sviluppo di skills psico-relazionali, il miglioramento della qualità del tempo trascorso a scuola, una più efficace gestione dei compiti didattici, la conoscenza del territorio e, infine, l’educazione alla sostenibilità degli stili di vita.

Sulla base delle evidenze scientifiche, è stato utilizzato su approccio globale (whole approach) per l’incremento del livello di attività fisica giornaliero delle bambine e dei bambini. Il movimento viene introdotto in diversi momenti della giornata scolastica attraverso attività programmate e cambiamenti nell’organizzazione e nell’ambiente fisico: l’interruzione temporizzata dell’attività sedentaria in classe (pause attive o breaks attivi), il trasporto attivo a piedi verso la scuola (pedibus), intervalli ricreativi in aree di gioco movimentato con appositamente marcature orizzontali allestite nei cortili della scuola (marked playgrounds) che consentono di ottimizzare i tempi della ricreazione in maniera attiva attivando anche le competenze trasversali di tipo inter e intra personale per lo sviluppo pieno del bambino come persona. I contenuti e l’impianto dell’intero progetto si allineano alle finalità del piano di azione per la promozione dello stile di vita attivo per la popolazione a livello globale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Global Action Plan on Physical Activity 2018 – 2030, More Active People for a Healthier World) e con questo connesso con gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dalla Agenda 2030.

gli istituti piacentini coinvolti nel progetTO

Tre gli istituti coinvolti a Piacenza: la scuola primaria Mazzini del secondo circolo didattico, la primaria Vittorino da Feltre del quinto circolo e la scuola Pezzani del settimo circolo per un totale di 59 classi, 1246 alunni e 187 insegnanti.