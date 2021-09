Attività fisica e salute: ripartono i “Gruppi di cammino” del Comune

Dopo il successo ottenuto dall’edizione primaverile, ripartono da metà settembre i “Gruppi di cammino” del Comune di Piacenza. “Il ciclo di incontri per la terza età è pensato per favorire il benessere psicofisico delle persone anziane e degli adulti in condizioni di fragilità, attraverso l’attività motoria all’aperto e le opportunità di socializzazione” – fanno sapere dal comune. Le camminate di gruppo si svolgono in città, con frequenza bisettimanale, dal 13 settembre al 24 ottobre: hanno durata di circa un’ora e trenta minuti ciascuna e sono organizzate da istruttori qualificati.

Per consentire la più ampia partecipazione all’iniziativa sono stati individuati quattro punti di ritrovo: Piacenza Ovest, Pubblico Passeggio, Parco Giovanni Paolo II (Galleana) e Farnesiana. Dallo stesso “punto sicuro” di ritrovo potranno partire diversi gruppi , in base alla vicinanza della propria abitazione e ai giorni (e orari) prenotati. Ogni gruppo sarà composto da un minimo di 5 ad un massimo di 20 persone e si ritroverà due volte a settimana, per un totale di sei settimane.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE – Accanto all’attività motoria si alterneranno attività integrative che completeranno l’offerta del servizio, orientato al movimento e alla promozione di uno stile di vita sano ed equilibrato. Sono in programma approfondimenti indirizzati a stimolare un’alimentazione corretta e salutare; incontri sulla gestione dello stress e sulla pratica della Mindfulness (meditazione di consapevolezza); esercizi di yoga dolce e tecniche di controllo del respiro. All’interno di ogni percorso è inoltre prevista la sosta in un’area verde della città in cui svolgere attività motoria supplementare e conoscere da vicino le caratteristiche dell’ambiente naturale in cui ci si trova.

Accompagneranno i Gruppi di cammino del Comune di Piacenza gli istruttori di Physiotrainer, Leonardo Milza e Giuseppe Molinari, insieme alla guida ambientale escursionistica Annalisa Guaraldo de “I Calcaterra”, la nutrizionista Barbara Barba, la psicologa Lucia Catino, l’insegnante di Yoga del “Kuru Yoga Asd” Diletta Pinazzi.

“Abbiamo ricevuto molti riscontri positivi dopo l’edizione primaverile, con la richiesta di ripetere l’iniziativa in autunno” – precisa l’assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati. “I gruppi di cammino consentono di fare attività motoria e socializzare, il tutto all’aria aperta, nel pieno rispetto delle regole anti Covid e seguiti da istruttori preparati. Un’ottima occasione per riprendere le buone abitudini che la pandemia ha stravolto”.

PRENOTAZIONI – Le iscrizioni sono aperte presso il centro Physiotrainer, in via Morigi 35 a Piacenza, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, (tel. 320-8734279). È richiesto il pagamento di una quota assicurativa di 10 euro.

Le camminate sono riservate esclusivamente ai residenti del comune di Piacenza e si svolgeranno nel rispetto delle normative di sicurezza anti Covid. Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Attività Socio-ricreative al numero 0523-492724.