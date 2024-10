Bianca Balti e il tumore ovarico: stasera ne parla nella nuova stagione di “Star Bene”

Torna “Star Bene”: la trasmissione di Telelibertà, dedicata alla salute, condotta dalla giornalista Marzia Foletti. L’appuntamento è stasera, giovedì, alle 21 e si parlerà di tumore ovarico. In queste settimane se ne è discusso perché la modella Bianca Balti ne ha parlato apertamente sui social: si tratta di un tumore ginecologico che rappresenta una delle principali cause di morte tra le donne.

piacenza: tumore ovarico

Quello all’ovaio è infatti tra le prime dieci forme tumorali più diffuse tra le donne e costituisce il 3 per cento circa delle diagnosi di tumore: in Italia colpisce circa 6mila donne all’anno e la sopravvivenza a cinque anni è attorno al 43 per cento. I fattori di rischio includono età, obesità e mutazioni nei geni: le donne con mutazioni BRCA1 hanno un rischio maggiore di sviluppare il tumore. Nonostante la gravità della malattia, ci sono comunque sempre più opzioni terapeutiche disponibili.

ospiti di star bene su telelibertà

A parlarne ai microfoni della giornalista Marzia Foletti saranno i dirigenti medici dell’unità operativa di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Piacenza Giuseppe Scagnelli e Martina Pugliese e l’oncologo e primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza Luigi Cavanna. In collegamento zoom ci saranno invece Roberto Berretta, direttore della Ginecologia Oncologica dell’ospedale di Parma, e Claudio Zamagni, direttore dell’Oncologia medica senologica e ginecologica del Sant’Orsola di Bologna.