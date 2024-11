Postura errata: patologie articolari in aumento e incide anche sul carattere

Quanto incide la postura sul benessere del corpo? Se ne è discusso nell’ultima puntata di “Star bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda su Telelibertà. A intervenire sono stati Stefano Bosini, ortopedico-traumatologo della Casa di Cura Piacenza, Marcello Chiapponi, fisioterapista e Filippo Bordoni, osteopata; presente il direttore scientifico della trasmissione Luigi Cavanna, oncologo e primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza.

“Indicativamente nel nostro corpo ci sono circa 200 ossa e 700 muscoli divisi tra volontari e involontari – spiega Bosini – e occorre dividere fra arti superiori e inferiori. Le patologie degli arti superiori stanno aumentando, mentre per quanto riguarda gli arti inferiori, il ginocchio risente delle errate posture e nei piedi, soprattutto nelle donne, una delle patologie che maggiormente vediamo è l’alluce valgo”. A Bordoni invece è spettato il compito di considerare le problematiche di postura dei bambini e ragazzi: un tempo erano alle prese con zaini più grandi di loro da portare sulle spalle, mentre oggi la “bestia nera” è l’abitudine a stare chini sugli schermi di cellulari e tablet.

“Non è solo una questione di posizione della testa, ma anche l’entrata visiva – fa presente l’osteopata – i telefonini e i computer colpiscono fortemente l’occhio. Questi tipi di apparecchi colpiscono dunque non solo per la meccanica, ma anche per la luce: c’è un disequilibrio, bisogna saperli dosare”.

Qual è allora la postura corretta? E soprattutto come si fa a mantenerla? “Dobbiamo pensare che la postura è un meccanismo semi-involontario come la respirazione – sottolinea il fisioterapista Chiapponi – nel senso che io posso decidere di stare un po’ più dritto, ma alla fine assumo la mia posizione un po’ più naturale, che magari è più curva”. “Il tema della postura non va sottovalutato – conclude Cavanna – abbiamo sentito quale sia la ricaduta nella vita pratica”.