Piergiorgio Odifreddi ospite alla Cattolica: si indaga l’Intelligenza Artificiale

L’Intelligenza Artificiale ha fatto il suo ingresso prepotente nella vita di tutti i giorni, creando aspettative ma anche timori. Per comprendere meglio questa straordinaria opportunità, il comitato scientifico del Fol in Fest ha invitato a Piacenza il matematico, saggista, storico della scienza e divulgatore scientifico Piergiorgio Odifreddi.

l’incontro all’interno del festival della montagna

L’atteso incontro, organizzato dal Fol in Fest, il festival della montagna promosso dai comuni di Alta Val Tidone, Ferriere, Morfasso e Ottone, è in programma venerdì 17 maggio, alle 18.00 nella sala convegni Diana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Moderatrice della serata sarà Paola Gazzolo, membro del comitato scientifico.

un dibattito attuale

“Il dibattito sull’Intelligenza Artificiale è diventato quanto mai di attualità – commenta Massimo Polledri, presidente del comitato Fol in Fest – anche se lo studio dell’approccio e del rapporto tra uomo e macchine risale alla notte dei tempi. Le macchine hanno sempre cambiato la storia dell’uomo, pensiamo all’aratro, al telaio generando ferite ma anche progresso. Ci aiuterà a capire uno dei maggiori esperti e studiosi in materia quali il Professor Piergiorgio Odifreddi, famoso matematico e filosofo della scienza. Aprirà la lezione magistrale il professor Angelo Manfredini, direttore della sede di Piacenza del Sacro Cuore e padrone di casa”.

“Ringrazio il comitato scientifico e i Sindaci, oltre che tutti i sostenitori del Fol in Fest – aggiunge Camillo Mozzoni, responsabile del comitato organizzativo – per aver accolto questa proposta di evento, che servirà anche per lanciare l’edizione 2024 della rassegna che, suddivisa come sempre in quattro giorni, si terrà quest’anno alla metà di luglio. Anche la montagna, per molti ambiti, deve rapportarsi in modo diretto con opportunità e criticità del ricorso all’Intelligenza Artificiale. Quindi un tema quanto oggi attuale. La montagna non vuole arrivare seconda”.

fol in fest

Il Fol in Fest, promosso come detto da 4 dei Comuni più montani della provincia di Piacenza, è reso possibile dall’intervento di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Regione Emilia-Romagna, Allied Group – Gruppo Als. Tutte le novità sul festival sono consultabili sul sito internet folinfest.it e sui profili social Fol in Fest su Facebook e Instagram.