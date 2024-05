Emilbanca, bilancio ok: ”A Piacenza quasi 400 milioni di raccolta, qui imprese serie”

“Imprese solide e serie, che rispettano gli impegni”. E, soprattutto, “un contesto con un grande potenziale di crescita”. E’ l’analisi sul territorio piacentino di Francesco Milza, membro del consiglio di amministrazione di Emilbanca, dopo l’approvazione del bilancio 2023 da parte dell’assemblea della cooperativa di credito. Il documento contabile, a livello regionale, è positivo: un utile record di 71,5 milioni di euro e la distribuzione ai soci di oltre 8,5 milioni di euro tra dividendi e rivalutazione delle azioni detenute.

A Piacenza, in particolare, Emilbanca conta nove sportelli (compreso quello di Trevozzo, “che non si chiude al di là dei numeri”), 1.220 soci, in aumento del 3% rispetto all’anno precedente, 10.500 clienti di cui quasi duemila imprese e una raccolta totale – tra entrate dirette e indirette – di quasi 400 milioni di euro.

IL BILANCIO DI EMILBANCA

In Emilia-Romagna, in totale, il 97% dell’utile generato da Emilbanca lo scorso anno resterà sul territorio dove è stato realizzato: 58 milioni di euro saranno destinati alla riserva legale, andando ad aumentare il patrimonio e quindi la capacità di azione della banca, e due milioni di euro andranno nel fondo e mutualità e beneficenze per attività sul territorio. Il restante 3%, come da obbligo di legge, è stato destinato al fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Tra i quasi 7mila soci (presenze e deleghe) che si sono ritrovati per l’assemblea all’Unipol Arena di Casalecchio era presente anche Rino Parmeggiani, socio quasi centenario di Molinella (classe 1924) che non ha voluto mancare all’appuntamento più importate dell’anno per la cooperativa di credito.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: