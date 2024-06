Cooperativa San Martino, Milza: “Cresce il fatturato ma al centro l’economia sociale”

Il Palabanca ha ospitato l’annuale assemblea dei soci della Cooperativa San Martino, durante la quale è stato approvato il bilancio 2023: fatturato complessivo oltre i 70 milioni, in crescita del 10%.

bilancio sociale cooperativa san martino

Ma l’appuntamento, a cui hanno partecipato circa 450 soci-lavoratori, è servito soprattutto per illustrare il bilancio sociale di mandato 2021-2023.

“È il momento in cui ci incontriamo tutti di persona – ha spiegato il presidente Mario Spezia – per spiegare non solo come è andato l’ultimo anno, ma cosa abbiamo fatto per la comunità in cui viviamo. E possiamo dire con orgoglio di aver contribuito a creare lavoro e benessere, aiutando, anche quando non dovuto, i nostri lavoratori e le loro famiglie”.

cooperativa san martino di piacenza: oltre 2mila lavoratori

I lavoratori sono oltre duemila, l’85% a tempo indeterminato, come ha evidenziato l’amministratore delegato Francesco Milza: “A tutti garantiamo delle opportunità in più, a partire dai sistemi integrativi sanitari, ai percorsi integrativi scolastici. Accompagniamo i nostri soci rispetto anche al tema della casa, così come al rapporto con le banche. Tutto questo perché la nostra visione d’impresa va oltre al ragionamento in termini di numeri e fatturato. Al centro del nostro dibattito ci sarà infatti l’economia sociale”.