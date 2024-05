“Meno zuccheri e carne rossa per prevenire il cancro”: i consigli della Breast Unit

“Privilegiare le verdure di stagione, evitare la carne rossa e gli zuccheri, e non dimenticare l’attività motoria”. Sono i consigli che il medico Dante Palli, responsabile della Breast Unit dell’Ausl di Piacenza, ha fornito ieri pomeriggio (15 maggio) nel mercato coperto di Campagna Amica allo scopo di “prevenire la diffusione dei tumori”.

L’occasione è stata quella del ciclo “Gusta la prevenzione” nella sede in via Farnesiana: la rassegna è incentrata sull’importanza di una corretta alimentazione per mantenersi in buona salute e prevenire le principali patologie. La chef e maestra di cucina Caterina Petrosino ha proposto ai presenti una ricetta preparata in diretta, mentre medici e professionisti sanitari hanno fornito alcuni suggerimenti.

“Va ricordato che mangiare bene – ha sottolineato Palli – non significa mangiare male. Numerosi studi scientifici evidenziano un’associazione fra alimentazione e cancro, pertanto l’adozione di un’alimentazione equilibrata è importante per la prevenzione del tumore al seno. L’eccesso di peso rappresenta un fattore di rischio riconosciuto sul quale ogni donna può agire e modificare. Attraverso un regime alimentare di tipo mediterraneo e una regolare attività fisica, si può migliorare l’assetto metabolico e ormonale: quindi, è possibile ridurre il rischio di sviluppare diverse patologie o, nel caso del tumore al seno, anche di recidiva“.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Per l’edizione 2024, dunque, i professionisti sanitari si avvalgono della collaborazione di Coldiretti Piacenza e Movimento donne impresa: anche i prossimi incontri si svolgeranno negli spazi del mercato coperto di Campagna amica, con il patrocinio del Comune di Piacenza e dell’Associazione dei Dietisti italiani (Asand), in collaborazione con Amop e Armonia.

Nel secondo appuntamento, in programma il 31 maggio (nella stessa fascia oraria, dalle 18 alle 19.30), si parlerà di verdure di stagione. La terza puntata del mini ciclo è in calendario per sabato 22 giugno, questa volta dalle 10.30 alle 12 e sarà dedicata alle farine.