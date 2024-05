Corona il sogno del padre scomparso: come lui, al volante di un bus

A 56 anni, dopo che era rimasta senza lavoro, si è rimessa in gioco e adesso – da poche settimane – è entrata ufficialmente nella squadra degli autisti di Seta. Michela Moglia ha frequentato con successo il corso di Seta Academy che offre ai partecipanti la possibilità di conseguire la speciale patente per condurre i grossi mezzi del trasporto pubblico locale.

IL SOGNO DEL PADRE SCOMPARSO

“Era il sogno di mio padre, scomparso da 18 anni, autista di Acap, che una delle sue figlie lo seguisse nel mestiere. E’ passato tanto tempo, ma la vita mi ha portato a questa decisione”.

PADRE E FIGLIO AL VOLANTE

Tra gli autisti neo assunti e passati dall’Academy c’è anche Giuseppe Cozzolino, 27 anni, napoletano. Puntava a fare la ristorazione, era emigrato a Londra, ma dopo vari anni di gavetta ha deciso di tornare in Italia, a Pontenure dove vive una coppia di zii. E’ appena diventato autista di bus per Seta: e il particolare più commovente è che nello stesso tempo suo padre Pasquale, camionista in quel di Napoli, ha deciso di salire al nord, a Piacenza, ed è entrato tra gli autisti di Seta, collega di suo figlio.