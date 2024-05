Nel 2023 donati a Piacenza 21 organi e 80 cornee: il 2 giugno “Una partita per la vita”

In tutto il 2023 in provincia di Piacenza sono state donate 80 cornee, 21 organi e un tessuto. Quarantasei i donatori complessivi. Ci ha pensato il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Paola Bardasi, a ripercorrere le tappe che hanno consentito, lo scorso anno, di registrare dati importantissimi sul fronte della donazione di organi.

l’ottava edizione di “una partita per la vita”

Lo ha fatto giovedì 23 maggio in occasione della presentazione dell’iniziativa “Una partita per la vita – Memorial Michele Lizzori”, promossa da Aido in collaborazione con Avis e Admo con la Nazionale Italiana di Calcio Trapiantati e il patrocinio dell’Ausl di Piacenza. Un’iniziativa, giunta all’ottava edizione, in programma domenica 2 giugno alle 10.00 allo stadio comunale “Fratelli Ramponi” di Rivergaro.

i dettagli sull’iniziativa

La partita in memoria di Michele Lizzori prevede che scendano in campo di calcio la Nazionale italiana calcio trapiantati contro una selezione del 118 di Piacenza e della Pubblica Assistenza Valnure/Riverniviano. Sabato 1° giugno, nel salone parrocchiale di Rivergaro in via Don Calderoni, si terrà la presentazione delle squadre che il giorno successivo scenderanno in campo. L’appuntamento è per le 21, la serata sarà introdotta dalla giornalista Marzia Foletti e prevede l’intervento di Gabriella Sangiorgi, direttore del centro di riferimento trapianti dell’Emilia Romagna, Daniele Vallisa, direttore del dipartimento Oncologia-ematologia dell’ospedale di Piacenza, Roberto Scarpioni direttore di Nefrologia e dialisi dell’ospedale di Piacenza e Francesco Lauri, infermiere e coordinatore locale per gli espianti d’organo di Piacenza.