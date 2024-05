Pioggia e grandine a Piacenza, temporali di forte intensità su tutta la provincia

Pioggia, grandine e fulmini. Continua l’ondata di maltempo sulla nostra provincia, dopo i forti temporali di ieri e la conseguente schiarita anche nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 maggio, intense precipitazioni stanno interessando la città e le vallate piacentine.

Agricoltura in ginocchio

Oltre alla pioggia anche la grandine ha colpito duro in città e in varie zone del Piacentino. L’ennesimo brutto colpo per l’agricoltura: a rischio intere colture, dai vigneti della Val Tidone ai campi di frumento e mais flagellati dalle piogge di questi giorni.

Allerta meteo

In vigore l’allerta meteo della Protezione civile della Regione Emilia-Romagna. Attenzione particolare è rivolta alle criticità idrauliche nelle zone di pianura centro-orientali a causa della propagazione della piena del fiume Po. “Nelle zone montane e collinari non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”.