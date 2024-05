Salute e sostenibilità per il benessere aziendale: stasera il focus su “Star bene”

Salute è sostenibilità. Questo il focus della nuova puntata di “Star bene”, la trasmissione diretta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda stasera, giovedì, su Telelibertà alle 21. Le aziende, negli ultimi anni, giocano un ruolo sempre più decisivo nella promozione e diffusione della sostenibilità, basando le proprie strategie di business su questo concetto con l’obiettivo di avere un impatto positivo sul Pianeta. Ma non solo: si parla anche di welfare, benessere dei dipendenti e parità di genere. A discuterne, nel corso della serata, saranno, il direttore di Confindustria Piacenza Luca Groppi, la presidente di ConfapiD Piacenza Barbara Boselli, oltre a Ivano Pogi che è amministratore delegato di Teco e Mete (Salute, ambiente, sicurezza e medicina del lavoro) e capo sezione Welfare e Salute di Confindustria e l’oncologo Luigi Cavanna. Si collegherà con zoom anche Carlo Vasile, fondatore di Vivida & Partners.

Diversi saranno i temi trattati: quando possiamo dire che un’azienda è sostenibile? La sostenibilità di un’azienda è legata al concetto di responsabilità economico-sociale d’impresa? Cosa si intende invece per sostenibilità sociale? Quali sono gli altri indici che rendono l’impresa oggi più appetibile, dalla possibilità di sviluppo professionale alla garanzia di pari opportunità, dal coinvolgimento negli obiettivi aziendali alle azioni di sostegno alla genitorialità? In che modo viene certificata la sostenibilità aziendale? Quali sono i tipi di certificazione più diffusi? Come si ottiene una certificazione Esg? La parola spetterà agli ospiti.