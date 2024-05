Peste suina, a Piacenza diffusione in aumento: solo tre comuni ancora indenni

La diffusione della peste suina si allarga sempre di più in provincia di Piacenza. Secondo quanto riporta l’ultimo Regolamento di esecuzione Ue del 17 maggio (pubblicato il 21 maggio), sono ormai soltanto tre i comuni piacentini rimasti indenni dalla presenza del virus: territori dove non sono mai state trovate carcasse di cinghiali infette. Sono Castelvetro, Monticelli e Villanova. Salgono invece a 38 i comuni in “zona di restrizione II”, dove cioè è stata accertata la presenza del virus e sono quindi necessarie particolari precauzioni per evitare che la malattia allarghi ulteriormente il suo raggio d’azione.

Sebbene l’uomo non abbia nulla da temere da questa infezione da un punto di vista sanitario, la preoccupazione è per le ricadute economiche di quella che è a tutti gli effetti una pandemia del mondo animale. Dai cinghiali il virus potrebbe passare ai suini allevati, con il rischio di mettere in ginocchio un intero comparto produttivo