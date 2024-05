Tappa piacentina dei blogger di “The Crowded Planet” in vista del Tour de France

In previsione del Tour de France, i content creator Margherita Ragg e Nick Burns, fondatori del blog “The Crowded Planet” faranno una tappa di tre giorni a Piacenza.

In collaborazione con Apt Emilia Romagna, racconteranno il nostro territorio sui social network e sulla loro seguitissima pagina web dedicata ai viaggi, muovendosi in bicicletta alla scoperta delle bellezze paesaggistiche tra le colline di Val Trebbia, della Val Nure e il corso del Po verso San Nazzaro, partendo con una visita guidata al patrimonio artistico e culturale del centro storico già questo pomeriggio.

Filo conduttore dell’esperienza tra città (base di permanenza) e la provincia, sono anche le specialità enogastronomiche locali, con pranzi e cene all’insegna della tipicità.

In mattinata, l’accoglienza in Municipio – dove si sono presentati indossando “le maillot jaune” dedicato al Grand Départ dell’1 luglio – da parte della sindaca Katia Tarasconi, dell’assessore al Marketing Territoriale Simone Fornasari e dell’assessore allo Sport Mario Dadati. Un benvenuto istituzionale che è stato occasione per illustrare le iniziative che scandiscono l’attesa verso la tappa piacentina del Tour, ma anche per condividere le considerazioni sul valore del cicloturismo e delle manifestazioni sportive come veicolo di promozione e attrattività del territorio.

Non è mancata una foto ricordo tra le opere a tema realizzate dagli studenti del liceo artistico Cassinari e il Trofeo Grand Départ, esposto in Municipio sino alla scorsa settimana e in procinto di essere riconsegnato agli organizzatori della Grande Boucle.