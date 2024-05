Porte aperte a Seta, gli allievi di Enaip protagonisti dello “Student Day” Piacenza

Gli allievi del corso per “Operatore meccatronico dell’autoriparazione” di Enaip hanno partecipato all’iniziativa “Student Day” Piacenza, con cui l’azienda di trasporto pubblico Seta apre le sue porte al territorio e presenta le opportunità lavorative. I ragazzi, accompagnati da docenti e tutor, hanno visitato la sede di via Arda, potendo toccare con mano la complessa struttura organizzativa e scoprendo le possibilità di inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.

FINALITà OCCUPAZIONALI

Lo Student Day di SETA non è però soltanto un progetto didattico-formativo che aiuta a scoprire il “dietro le quinte” di un servizio pubblico essenziale, ma ha anche una concreta finalità occupazionale e professionale nei confronti degli studenti, dando vita ad una relazione tra l’azienda e gli istituti scolastici del territorio che pone le basi per concreti sbocchi lavorativi una volta concluso il ciclo scolastico.

ACCOGLIENZA AGLI STUDENTI

Ad accogliere i ragazzi e a fare gli onori di casa per Seta c’era questa volta il direttore dello stabilimento piacentino, l’ing. Emilio Fanzini, coadiuvato dal suo staff. La giornata è stata scandita dalla visita in sequenza di tutti i settori dell’azienda, con particolare interesse da parte dei ragazzi per quelli più operativi: officina, centrale operativa ed aree dedicate al rifornimento, pulizia e rimessaggio degli autobus. In ogni settore non sono mancate le domande e le curiosità dei ragazzi, sinceramente interessati ad approfondire la conoscenza di un mondo che li vede ogni giorno come semplici fruitori e di cui hanno potuto scoprire l’articolata e multidisciplinare struttura organizzativa.

PERCORSI LAVORATIVI

Oltre alle informazioni di tipo tecnico (fornite dall’ing. Luca Della Vedova, Responsabile Manutenzione di Seta , dall’ing. Silvia Virgenti, Responsabile Gestione Contratti della Manutenzione di Seta , e da Marco Striano, Capo dell’Officina Seta di Piacenza), ai ragazzi sono state fornite ampie indicazioni in merito al percorso di inserimento lavorativo in azienda ed alle opportunità retributive e di carriera, grazie all’intervento di Lisa Cervone (Ufficio Personale), che ha illustrato anche le importanti agevolazioni ed azioni di welfare disponibili per i dipendenti.

“L’incontro diretto in azienda con gli studenti è un progetto al quale Seta tiene particolarmente – ha dichiarato Alberto Cirelli, Presidente della società emiliana di trasporto pubblico – in quanto da un lato ci consente di far conoscere meglio ai principali fruitori del servizio la nostra realtà organizzativa, e dall’altro costituisce uno degli strumenti in cui è articolata la nostra attività di recruiting. Seta è un’azienda solida (siamo la seconda azienda del settore in regione e tra le prime venti in Italia), attenta alla qualità del servizio erogato ed alla qualità del lavoro dei suoi addetti. Investiamo ogni anno milioni di euro in nuovi mezzi e dotazioni tecnologiche, ma vogliamo investire sempre di più anche nel capitale umano. Per questo ci rivolgiamo a persone giovani e motivate, che possono trovare nella nostra azienda una prospettiva lavorativa naturale per il loro percorso di studi: offriamo un percorso di vera crescita professionale e personale, grazie al quale potranno ricoprire posizioni di rilievo per la nostra attività, sempre più strategica per la transizione ecologica”.

ACCORDO CON ENAIP

Ed è proprio in questa direzione che si inserisce l’accordo di partenariato siglato tra Seta ed Enaip Piacenza, che consentirà – a partire dal prossimo anno scolastico – l’ulteriore qualificazione dell’offerta formativa dell’istituto piacentino.

Come infatti viene sottolineato da parte del Direttore di Enaip Piacenza, dott. Pietro Natale: “La disponibilità ed il supporto di Seta , oltre a permettere di sviluppare qualche stage presso le proprie strutture, rafforzerà nell’anno formativo 2024/2025 anche l’offerta del percorso di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale in modalità duale (apprendistato di I Livello o alternanza rafforzata) per il conseguimento di un Diploma professionale di IV livello EQF in ‘Tecnico autronico dell’automobile’. Desidero quindi ringraziare l’azienda di trasporto pubblico locale, che parteciperà in qualità di partner promotore a sostegno di questa operazione, volta a permettere ai giovani che conseguiranno una qualifica professionale di III livello EQF al termine dell’attuale anno scolastico di proseguire il proprio percorso formativo in continuità”.