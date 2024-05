L’eliambulanza atterra di notte a Marsaglia. Inaugurata la piazzola vicina alla Ss45

A Marsaglia, a pochi metri dalla Statale 45, a Cornareto, l’eliambulanza può atterrare anche di notte. La nuova piazzola d’atterraggio è stata inaugurata dai sindaci di Corte Brugnatella e Zerba, dai militi della Croce Rossa, dal 118, da Carabinieri e Alpini, benedetta da don Aldo Maggi.

“Il progetto è nato con l’amministrazione Guarnieri, è proseguito con il commissario Swich e ora viene completato. A Bobbio non c’è il Pronto soccorso, e il trasporto in volo di chi sta male verso il primo centro più attrezzato è indispensabile”, ha detto il sindaco Renato Bertonazzi. Il primo cittadino ha ringraziato la famiglia di Giuseppe, Geo, Alessandro, Moreno e Marina Mozzi, che ha donato il terreno di Cornareto, lasciandolo gratuitamente al Comune perché realizzasse il progetto finanziato per larga parte dall’Unione montana, con il Comune.

Il dirigente del 118 Stefano Nani ha portato i saluti della direzione generale dell’Ausl sottolineando il suo “orgoglio nell’impegno per la nostra sanità pubblica”.