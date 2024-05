Docente condannato a Piacenza per violenza: “Aveva palpeggiato le studentesse”

Era accusato di aver palpeggiato una quindicina di studentesse tra i 16 e i 17 anni. Per questo motivo, il collegio giudicante di Piacenza ha condannato a un anno e 10 mesi il professore, un sessantenne piacentino.

Il pubblico ministero Matteo Centini, nella sua requisitoria, aveva parlato di testimonianze circostanziate e chiare. Per l’imputato, che non era presente in aula, il pm aveva chiesto una condanna a un anno e otto mesi. L’avvocata della difesa, Lorenza Dordoni, aveva riferito di testimonianze discordanti e chiesto l’assoluzione per il suo assistito. I fatti erano avvenuti in una scuola superiore cittadina nel 2019.

I giudici hanno condannato l’imputato per violenza sessuale, poiché in un paio di episodi si era strofinato contro le ragazze, e lo hanno assolto dalle accuse di molestie, per le quali era accusato di accarezzare con insistenza capelli e braccia delle minorenni. Il professore, non appena è partita l’inchiesta, si è licenziato e non è più tornato a scuola.

“Studieremo le motivazioni della sentenza e valuteremo se ricorrere o meno in appello”, ha commentato l’avvocata Dordoni al termine dell’udienza.