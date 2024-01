Presunte violenze sessuali alle pazienti, processo bis a un proctologo

Prosegue il processo bis al proctologo accusato di nuove presunte violenze sessuali a pazienti. Le consulenti chiamate a deporre davanti ai giudici hanno parlato di “manovre non idonee”. Il processo è avvenuto a porte chiuse. Durante l’udienza sono state sentite la seconda delle due vittime del medico, la sua psicologa e un’amica.

I nuovi fatti contestati al medico sarebbero avvenuti mentre era in corso un precedente procedimento per analoghi episodi, nei quali l’accusa aveva indicato tre donne come vittime.

Nella prossima udienza prevista per luglio saranno sentiti tre testimoni della difesa e quattro di parte civile. Previsto anche l’esame del consulente della difesa e dell’imputato.