Paura in via XXIV Maggio a Piacenza: albero crolla investendo un’auto

Un altro albero caduto a Piacenza. Questa volta il fatto si è consumato in via XXIV Maggio, causando danni significativi a un’auto parcheggiata. L’incidente si è verificato nella notte del 31 maggio, quando, forse a causa di un temporale che ha colpito la città, il tronco dell’albero ha ceduto, abbattendosi sulla carreggiata e travolgendo una vettura in sosta. Un fatto analogo risale al 21 maggio quando è crollato un albero in via Boselli.

albero caduto a piacenza: vigili del fuoco liberano la strada

Il pronto intervento dei vigili del fuoco di Piacenza ha permesso di liberare rapidamente la sede stradale dai rami e dal tronco dell’albero. Fortunatamente, non si registrano feriti. L’albero era di dimensioni notevoli e i tecnici del comune stanno effettuando ulteriori verifiche per garantire la sicurezza della zona e prevenire eventuali ulteriori crolli di alberi danneggiati.

maltempo a piacenza: prudenza per i cittadini

Le autorità invitano la cittadinanza a segnalare eventuali alberi pericolanti e a prestare attenzione durante gli spostamenti, specialmente in caso di condizioni meteo avverse.

ALBERI A PIACENZA

Sono 13.375 le piante presenti su tutto il territorio comunale. Tra il 2023 e i primi mesi di quest’anno, sono state realizzate 1.348 indagini che hanno comportato l’abbattimento di 458 alberi.