Albero caduto in via Leonardo, abbattute dal Comune altre due piante

Sono intervenuti gli operai del Comune, nella mattinata di lunedì 4 marzo, per sezionare e smaltire l’albero che nel pomeriggio del giorno precedente è crollato in un’area interna di via Leonardo da Vinci. Il crollo non ha causato feriti ma solo danni alle auto in sosta, e secondo i residenti si è trattato di un (mancato) disastro annunciato in quanto avevano già segnalato al Comune la pericolosità di alcune piante.

“Fortunatamente è caduto di domenica – raccontano due residenti intervistati da Telelibertà – perché lì vicino c’è una scuola materna e durante la settimana ci sono sempre tanti bambini. Venerdì era già caduto un grosso ramo tra due auto – prosegue il raccontano – ed abbiamo chiamato la polizia locale che avrebbe segnalato l’accaduto. Purtroppo solo due giorni dopo è caduto un intero albero e altri sono piegati in modo preoccupante”.

In mattinata i tecnici hanno abbattuto altre due alberi ritenuti pericolosi.