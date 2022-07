Bobbio, cade un albero sui fili dell’alta tensione. Intervento dei vigili del fuoco e di Enel

I vigili del fuoco sono accorsi domenica 17 luglio per tre alberi caduti. L’intervento più allarmante nei pressi di Bobbio, dove vicino al Pontegobbo una pianta è crollata su un traliccio dell’alta tensione. E’ poi accorso personale Enel. Altro intervento a Grazzano Visconti per un tiglio alto 30 metri precipitato non lontano dalla chiesa e intervento anche alla Bellaria.

