Scontro tra scooter e moto in via Leonardo da Vinci, lievi ferite per un 85enne

Uno scontro tra uno scooter e una moto è accaduto nella mattinata di mercoledì 27 settembre a Piacenza, all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Farini. Alla guida dello scooter un 85enne, che ha riportato lievi ferite, mentre la moto era condotta da una giovane di 21 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale per i rilievi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà