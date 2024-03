Crolla un albero nel quartiere di via Damiani, intervengono i vigili del fuoco

Si sradica un pesante albero sferzato da pioggia e vento e finisce su quattro auto parcheggiate, fortunatamente senza feriti ma a due passi dalla scuola materna e dall’asilo nido della parrocchia della Nostra Signora di Lourdes. È successo nel tardo pomeriggio di domenica 3 marzo in via Leonardo da Vinci, nel quartiere residenziale interno dove si trova l’edificio scolastico. Ma per i residenti è solo la cronaca di un disastro annunciato.

“Sono anni che chiediamo al Comune di verificare la tenuta di questi altissimi alberi – spiegano indignati -. Bisogna sempre aspettare che succeda una disgrazia prima di poter intervenire?”.

La caduta si è verificata attorno alle 18.30, a tre giorni dall’episodio di Rivergaro, dove un pino marittimo è finito sulla Statale 45 sfiorando le auto.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’