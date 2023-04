Accoltellamento in via Da Vinci, grave un uomo colpito da due fendenti alla schiena

Un accoltellamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 21 aprile in via Leonardo all’angolo con via Scoto a Piacenza. Un uomo è stato raggiunto da due fendenti alla schiena. E stato soccorso da un’auto medica e un’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale. Le sue condizioni sono gravi. Intervenute anche due pattuglie dei carabinieri per gli accertamenti.

