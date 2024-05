Giovane accoltellato nei pressi di Barriera Roma: è il quarto caso in pochi giorni

Un giovane è stato raggiunto da tre coltellate infertegli da un suo connazionale ed è stato ricoverato all’ospedale. È accaduto alcune sere fa a Porta Galera, nell’ultimo tratto di via Scalabrini a ridosso di Barriera Roma a Piacenza. A rimanere ferito un cittadino egiziano ventenne. Pronta la risposta della polizia, che ha fermato e identificato il suo aggressore denunciandolo per lesioni aggravate dall’uso del coltello.

quarto caso in MENO DI UNA SETTIMANA

Si tratta del quarto accoltellamento avvenuto in città in meno di una settimana.

Il primo risale a domenica 12 maggio nei pressi di via IV novembre, quando un uomo ha rimediato una coltellata al culmine di una lite con un altro individuo. Il secondo è avvenuto invece lunedì 13 maggio alla Lupa, dove un 28enne algerino è stato pugnalato all’addome dopo una rissa con diverse persone. Il terzo caso si è invece verificato a bordo di un treno, con un 26enne che ha chiesto aiuto in stazione dopo essere stato raggiunto da un fendente alla gamba.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ