Caccia all’uomo che ha accoltellato il 22enne in via Da Vinci: “So chi è stato”

“Lo so chi ha accoltellato il fidanzato di mia figlia, e spero proprio che i carabinieri lo arrestino quanto prima”. Così il padre della giovane fidanzata con l’egiziano ventenne accoltellato alla schiena nel tardo pomeriggio di venerdì in via Leonardo da Vinci a Piacenza. Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire all’identità dell’aggressore.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’