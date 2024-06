Lavori al Polichirurgico di Piacenza, oggi chiuso il parcheggio a pagamento

Sabato 1 giugno 2024 il parcheggio a pagamento del Polichirurgico rimarrà chiuso per l’intera giornata per consentire l’installazione in sicurezza della gru che, nelle prossime settimane, verrà utilizzata a supporto dei tre cantieri per interventi negli ambulatori specialistici di Cardiologia e di Patologia neonatale e il rifacimento della copertura impermeabilizzante del Blocco B.

i lavori nel parcheggio

La gru consentirà di attuare una serie di lavori di ammodernamento e riqualificazione di alcuni importanti servizi come nel caso di Cardiologia: gli spazi al secondo piano del Blocco A, ove risiedevano gli ambulatori, verranno ricalibrati per ricavare al loro interno un’ampia area dedicata alla Cardiologia interventistica attrezzata con tre sale operatorie destinate ad interventi di Emodinamica ed Elettrofisiologia. Al suo interno, inoltre, verrà installato un nuovo angiografo acquistato grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Gli ambulatori di Patologia neonatale, attualmente collocati al piano terzo del Blocco C verranno invece trasferiti al Blocco B, sempre sullo stesso piano, dove al momento sono collocati gli ambulatori di Pediatria. Il trasferimento ha due vantaggi: la vicinanza al nido e una superficie maggiore rispetto a quella attuale, con aree di degenza open-space e dedicate ai malati isolati.

Infine, verrà rifatta completamente la copertura impermeabilizzante del Blocco B, per una superficie di circa 1400 metri quadrati, che risolverà le criticità legate a periodiche infiltrazioni di acqua piovana.

Una volta installata la gru, il parcheggio del Polichirurgico, potrà essere utilizzato senza limitazioni già a partire dal 2 giugno con solo una riduzione di due posti auto riservati a disabili e 18 pagamento fino al 30 ottobre 2024.