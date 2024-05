Cantieri all’ospedale: sabato 1 giugno parcheggio chiuso per installazione della gru

Partiranno nelle prossime settimane tre cantieri al Polichirurgico per interventi di riqualificazione e ammodernamento degli ambulatori specialistici di Cardiologia e di Patologia neonatale e il rifacimento della copertura impermeabilizzante del Blocco B.

In occasione dei lavori, verrà posizionata una gru all’interno dell’area del parcheggio a pagamento del Polichirurgico e per consentirne l’installazione in sicurezza è stata disposta la totale chiusura del parcheggio nella giornata di sabato 1 giugno.

“In accordo con il servizio Lavori su strutture esistenti e impianti dell’Azienda che ha curato nei dettagli progetto e l’installazione della gru – sottolinea il direttore generale Paola Bardasi – abbiamo predisposto la chiusura del parcheggio in una giornata prefestiva, quando abbiamo verificato che l’utilizzo del parcheggio è ridotto, in modo da limitare il potenziale disagio ai cittadini che accedono al Polichirurgico. Una volta installata la gru, il parcheggio potrà essere utilizzato senza limitazioni con solo una riduzione di due posti auto riservati a disabili e 18 pagamento fino al 30 ottobre. La gru ci consentirà di attuare una serie di lavori per alcuni importanti servizi come nel caso di Cardiologia: gli spazi al secondo piano del Blocco A, dove risiedevano gli ambulatori, verranno ricalibrati per ricavare al loro interno un’ampia area dedicata alla Cardiologia interventistica attrezzata con tre sale operatorie destinate ad interventi di Emodinamica ed Elettrofisiologia. Al suo interno, inoltre, verrà installato un nuovo angiografo acquistato grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per questa riqualificazione è prevista una spesa di 450 mila euro di fondi aziendali e 400mila di fondi del Pnrr”.