Paola Bardasi è l’ospite della ventiduesima puntata di “Specchio di Piacenza”

Prosegue questa sera alle ore 20.30 il tragitto di “Lo specchio di Piacenza”, format di Telelibertà ideato e condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi. Attraverso una narrazione coinvolgente e visivamente ricca, il programma riesce a catturare l’essenza di Piacenza, raccontando storie che ispirano, commuovono e fanno riflettere. Il programma si distingue per la sua capacità di intrecciare racconti personali con le dinamiche sociali e culturali di una città in movimento, offrendo uno sguardo approfondito e riflessivo su un’intera comunità. “Lo Specchio di Piacenza” non è solo un ritratto della città, ma anche un tributo alla sua anima, alle sue tradizioni e alle sue aspirazioni future.

L’OSPITE DI QUESTA PUNTATA

Nel ventiduesimo episodio, l’ospite d’onore che si accomoderà al centro dello studio di Spazio Rotative è Paola Bardasi, direttrice generale dell’Azienda USL di Piacenza. Nata a Bologna, la dottoressa Bardasi ha assunto questo importante incarico il 1° agosto del 2022. Durante l’intervista, avremo l’opportunità di conoscere più da vicino, grazie ad alcuni focus, il percorso professionale e umano di una figura chiave per la sanità locale. Paola Bardasi ci racconterà delle sfide affrontate e degli obiettivi raggiunti nel suo ruolo di guida dell’Azienda Usl, un’istituzione fondamentale per la salute e il benessere dei cittadini piacentini.

