Ospedale di Castel San Giovanni: 30 posti letto in più, pronto soccorso a rischio

Ospedale di Castel San Giovanni: la direttrice Ausl Paola Bardasi ha illustrato il progetto che contiene le azioni per il rilancio del nosocomio. Nel 2024 arrivano un microscopio per la microchirurgia, una Tac, una risonanza magnetica e un mammografo nuovi.

OSPEDALE DI CASTEL SAN GIOVANNI SINERGIA CON IL RIZZOLI

A settimane parte la collaborazione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli che a regime (2026) conterà su 30 posti letti “a disposizione di tutta la rete ospedaliera” ha precisato Bardasi. Altri 20 posti letto saranno creati, in aggiunta all’interno dell’ospedale, come Osco (ospedale di comunità). In arrivo anche una nuova mensa per i dipendenti, la ristrutturazione degli ambulatori, studi medici e farmacia.

Accolta la richiesta di due posti in più per la riabilitazione cardiologica.

Tutte azioni che hanno ricevuto il plauso unanime del consesso comunale, eccetto che per il Cau, centro di emergenza urgenza, h24. “Vorrà dire non avere più il Pronto Soccorso, nemmeno h12 come è adesso” ha rimarcato la consigliera Valentina Stragliati. “Passeremo – secondo Carlo Capelli – da un ospedale che ha un Pronto Soccorso ad uno che non ce l’ha”.