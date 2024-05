Inaugurata la Casa Lilla: “Un aiuto prezioso per le persone affette da disturbi alimentari”

È stata inaugurata la “Casa Lilla“, centro dedicato all’assistenza e la cura di persone affette da disturbi della nutrizione e alimentazione.

non un semplice ambulatorio

“Non un semplice ambulatorio, ma una casa dove quotidianamente insieme anche al mondo del volontariato ci impegniamo a portare avanti un percorso di cura e di rinascita” le parole di Massimo Rossetti, direttore dipartimento Salute mentale e dipendenze patologiche.

UN AMPIO PERCORSO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO

“Concentriamoci sulla bellezza di questo luogo – ha quindi aggiunto il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Paola Bardasi – dove si effettua un servizio di grandissima importanza. I disturbi del comportamento alimentare sono una malattia fisica, ma soprattutto mentale e per questo necessitano di un team multidisciplinare per curare mente e corpo”. Sono 208 le persone seguite nel centro per la salute mentale, la prevalenza riguarda donne, sempre più giovani. “L’età media scende sempre di più pericolosamente” spiega Bardasi.

Grande emozione per l’inaugurazione di Casa Lilla per Mara Negrati, presidente associazione Punto a capo: “Con questa casa riusciamo a dare una risposta completa alle famiglie delle persone con disturbi alimentari, possiamo garantire il pasto assistito che è un momento delicato – le sue parole -. Un luogo dove investire nel dialogo e nella serenità di ragazzi e famiglie”.

dove si trova la casa lilla

La struttura è collocata in una porzione dell’area monumentale del nucleo antico dell’ospedale di Piacenza che l’Ausl di Piacenza ha riqualificato grazie al supporto dal Rotary Club Piacenza, in stretta collaborazione con l’associazione Puntoeacapo.

importante il supporto del rotary club piacenza

Il Rotary Club Piacenza, rappresentato da Pierluigi Petrini, ha contribuito al finanziamento dell’intervento e, negli anni scorsi, ha messo a disposizione diverse competenze per realizzarlo.

Ad abbellire Casa Lilla anche un giardino che sarà luogo di incontro e di confronto. “Siamo riusciti a ristrutturare ambienti storici – conferma Bardasi -, qui c’è davvero tutto: la forza della bellezza, il recupero storico e uno staff multidisciplinare sostenuto anche da tanti volontari”.