Il bando per la borsa di studio del Rotary di Fiorenzuola agli studenti meritevoli del Mattei

Nel corso della giornata che ha chiuso le tante attività che hanno visto la collaborazione tra Rotary Club Fiorenzuola d’Arda e Polo Scolastico Mattei è stato presentato un bando rivolto ai diplomati della scuola: si tratta dell’assegnazione di una borsa di studio per sostenere la copertura delle spese economiche necessarie a frequentare un corso universitario triennale o magistrale, dal valore annuo di 2.500 euro e finanziata dall’azienda Elfo Srl, dal Club Rotary di Fiorenzuola ed Emil Banca Credito Cooperativo (filiale di Fiorenzuola).

presentazione della domanda

La data di scadenza per la presentazione della domanda è stata stabilita entro le 12.00 del 15 luglio 2024. La borsa di studio permetterà ai vincitori di ottenere un sostegno alla frequenza a partire dall’anno accademico 2024-2025 e comprendendo gli anni successivi fino al conseguimento della laurea.

“Per Elfo, questa borsa di studio rappresenta un modo concreto per restituire ciò che abbiamo ricevuto, aiutando coloro che sono meno fortunati e hanno minori opportunità – spiega Gianluca Falzi, amministratore di Elfo – È un mezzo per premiare il talento e promuovere equità e inclusione. Perché proprio una borsa di studio? crediamo fermamente che lo studio, e in particolare l’università, possa essere un elemento fondamentale per il successo e la carriera dei giovani di oggi”.

La presidente del Rotary Federica Arduini ha sottolineato come: “Il ringraziamento deve essere rivolto anche a tutti coloro che hanno “dato gambe” al progetto: Il Ceo di Elfo srl, Gianluca Falzi, l’Avv. Antonio Giustiniani, anche socio del Rotary Fiorenzuola e la Dirigente del Polo Mattei di Fiorenzuola prof.ssa Rita Montesissa. Un grazie particolare al socio Antonio Giustiniani, che ha anche attivato i contatti e le collaborazioni, con la sua consueta disponibilità“.