Il Rotary Fiorenzuola premia le giovani laureate per arrivare alla parità di genere

Il Rotary Club Fiorenzuola d’Arda , ha scelto di promuovere per il terzo anno consecutivo, il “Premio di Laurea Roberta Solari”, incentrato sul tema delle pari opportunità di genere, del valore di mille euro.

Premio di Laurea Roberta Solari

Il premio è stato istituito per onorare la memoria Roberta Solari, funzionaria della Provincia di Piacenza e della Regione Emilia-Romagna, cultrice ed interprete nel territorio piacentino di iniziative tese a sostenere le pari opportunità di genere e la valorizzazione del ruolo femminile, prematuramente scomparsa.

Serata di consegna dei premi

La serata di consegna dei premi è stata organizzata giovedì 9 maggio, presso “La tavola rotonda” di Chiavenna Landi, alla presenza della presidente del sodalizio Federica Arduini, della presidente del Rotaract Clara Alfano, dell’assistente del Governatore Tiziana Meneghelli, del presidente del comitato promotore del premio Francesco Timpano e della Consigliera Provinciale di Parità Venera Tomarchio.

Il momento centrale della serata è stata la proclamazione delle vincitrici del premio. Si sono alternati nelle spiegazioni sulle motivazioni sottese alla scelta Claudio Mazzari, presidente della commissione appositamente formata, unitamente a Silvia Romanini e a Clara Alfano. Mazzari, dopo un ringraziamento a Silvia e Clara per il lavoro di analisi svolto e alle candidate per gli ottimi elaborati presentati , ha formalizzato la decisione di assegnare il premio a pari merito alle due candidate, laureate magistrali in “Gestione d’Azienda” dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (Facoltà di Economia e Giurisprudenza): Francesca Pilato, che ha presentato la tesi “Inclusione e Coesione sociale in Italia: il contributo del PNRR” e Eleonora Zanichelli, che ha presentato la tesi “Gender pay gap: studio sulle cause del divario retributivo di genere nell’industria manifatturiera del territorio di Parma”.

Le tesi vincitrici

L’elaborato di Francesca è dedicato all’analisi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano, con particolare attenzione alle misure delle politiche attive del lavoro previste dalla Missione 5, tese a ridurre le disuguaglianze generazionali, di genere e geografiche, che si sono accentuate a causa della Pandemia. La tesi ha approfondito le principali questioni sociali che ruotano attorno alla governance della Missione 5 del PNRR, con l’intento di evidenziare le potenziali criticità di carattere istituzionale, amministrativo e gestionale. Particolare rilievo è stato dedicato ai temi dell’imprenditoria femminile e della certificazione della parità di genere.

L’obiettivo dell’elaborato di Eleonora è invece quello di indagare il fenomeno del “gender pay gap” circoscrivendo il bacino di ricerca all’industria manufatturiera della zona di Parma e provincia. In particolare sono stati esaminati i fattori che più incidono sul divario salariale di genere, ponendo principalmente l’attenzione sugli elementi che tradizionalmente influenzano le politiche retributive e i percorsi di carriera, sul livello di work life balance concesso ai lavoratori, e sull’incidenza della maternità. Si è cercato di comprendere quanto del divario salariale di genere sia da attribuire a fattori oggettivi o non gender-specific e quanto sia invece determinato da pregiudizi o, a livello più generale, sia dettato da norme sociali.

Le due laureate, dopo aver ringraziato il Rotary fiorenzuolano, hanno descritto il significato e le finalità delle rispettive tesi, ricevendo quindi l’attestato relativo al loro premio da Federica Arduini e Claudio Mazzari.

È seguito infine lo scambio di “assegni simbolici”: da Davide Solari a Federica Arduini per un valore di mille euro , da Francesco Timpano alle due vincitrici, per un valore di 500 euro a testa.

La serata è stata chiusa dall’intervento di Lira Hoffmann, giovane laureata brasiliana di 22 anni, ospite del sodalizio per un progetto di scambio (Programma NGSE), proposto dal Club fiorenzuolano ed accolto dal network internazionale del Rotary.

Lira, ha vissuto dall’Italia il dramma dell’alluvione che ha colpito la sua zona di provenienza. Pesante il bilancio di vittime, dispersi, sfollati, danni materiali derivanti gli eventi che hanno devastato lo stato brasiliano di Rio Grande do Sul. Lisa si è presentata ai rotariani ed ha mostrato un filmato che illustrava la pesante situazione. Il Rotary Fiorenzuola si è già fatto promotore di una raccolta fondi da inviare al Rotary brasiliano di corrispondenza.

La presenza di tre giovani donne ( Lira, Eleonora, Francesca) , sostenute in modi diversi dal Rotary Fiorenzuola, ha rappresentato il significato della frase di Kofi Annan che i rotariani avevano trovato nello scritto posizionato ai tavoli: “L’empowerment delle donne è la chiave per il progresso e la giustizia sociale“.