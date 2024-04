Per Unicoop certificata la parità di genere: “In arrivo assegni e borse di studio”

In arrivo nuove borse di studio per il supporto al percorso formativo dei figli, ma anche assegni di sostegno agli operatori caregiver e l’apertura di uno sportello informativo sulla genitorialità rivolto sia al personale che ai cittadini. Sono alcune novità che la cooperativa piacentina Unicoop – attiva nella progettazione e gestione di servizi sociosanitari per anziani, bambini e persone con disabilità – ha annunciato ieri pomeriggio, 15 aprile, in occasione dei festeggiamenti per l’ottenimento della certificazione della parità di genere, riconoscimento promosso solo pochi anni fa, nel 2021.

Unicoop ha fatto il punto nel centro diurno della Besurica. “La certificazione punta a equiparare il lavoro femminile a quello maschile – spiega la presidente Valentina Suzzani – e in un settore dove le donne sono la maggioranza, questa equiparazione avviene sul fronte degli uomini”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: