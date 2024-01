Studenti a lezione di ambiente. Collaborazione tra istituto Mattei e Rotary Club

Il tema “ambiente” è di centrale importanza per il Rotary Internazionale , che ha inserito una nuova area d’intervento, il sostegno ambientale, alle sei tradizionali già individuate come indicazione guida per i Rotary locali, che operano sul territorio. La creazione di un’area d’intervento specifica, di scottante attualità e di sempre più grande rilevanza, ha dato nuovo slancio alle iniziative, ed il Rotary Fiorenzuola ha individuato nella formazione lo strumento più opportuno per rendere le giovani generazioni consapevoli dell’impatto della materia.

Grande rilevanza ed apprezzamento ha avuto quindi la collaborazione messa in campo con l’Istituto Superiore Mattei di Fiorenzuola, incentrata su interventi tenuti da soci rotariani con forti competenze in materia. Alle iniziative ha contribuito fattivamente anche il Rotaract fiorenzuolano. Il “progetto ambiente” è stato rivolto alle classi prime e seconde del Liceo Scientifico dell’Istituto. Le lezioni hanno avuto lo scopo di sensibilizzare gli studenti sui differenti temi che riguardano la crisi ambientale che stiamo vivendo a livello di pianeta, mettendo sotto la lente di ingrandimento i principali aspetti ambientali e le loro criticità.