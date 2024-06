Riaprono i bagni pubblici di piazza Cavalli all’insegna dell’accessibilità

Aprono ufficialmente i nuovi servizi igienici pubblici di piazza Cavalli, più precisamente di piazzetta Pescheria, e saranno finalmente servizi accessibili a tutti. Totalmente rinnovati e ristrutturati, come previsto, secondo i principi dell’accessibilità. Indirizzo in linea con il percorso che porterà all’adozione del Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche) del Comune di Piacenza entro l’anno in corso.

GLI ORARI DI APERTURA DEI SERVIZI PUBBLICI

I bagni di piazzetta Pescheria saranno aperti dalle 6 del mattino sino alle 8 di sera ogni giorno della settimana, sette giorni su sette. E per quanto riguarda l’orario di chiusura, sarà possibile modificarlo a seconda di specifiche esigenze come ad esempio eventi di piazza che rendano necessaria la fruibilità dei servizi igienici più a lungo.

I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Il Comune fa sapere che i lavori di ristrutturazione, affidati alla ditta Edil Losa Srl di Gragnano Trebbiense, hanno riguardato ogni aspetto degli ambienti in questione e dei relativi impianti, che risultavano vetusti e quindi necessitavano un totale rifacimento. Gli spazi (che hanno nuove finiture, serramenti, pavimenti, illuminazione, sanitari, lavandini) sono stati adeguati in modo più funzionale: ora i cittadini avranno a disposizione un bagno per uomini, uno per donne (ognuno dei quali con tre toilette) e soprattutto è stato realizzato un bagno autonomo riservato a persone con disabilità.

L’ingresso ai servizi è stato spostato dalla posizione originaria (ovvero nella galleria di palazzo Mercanti) a piazzetta Pescheria ed è stato attrezzato con una pedana costruita ad hoc con pendenza limitata che azzera le barriere architettoniche consentendo un accesso agevole, tramite porta automatica, anche a persone in carrozzina, con problemi di deambulazione o con passeggini e carrozzine. Il “vecchio” ingresso è ora utilizzato come passaggio di servizio per il personale addetto alle pulizie, che sarà impegnato tre volte al giorno, ogni giorno della settimana.

Si sta ora lavorando nella direzione di affinamento della gestione, nell’ottica di contrastare eventuali utilizzi impropri e preservare maggiormente gli spazi. Al di là delle pulizie ordinarie, non si esclude un rafforzamento di presenza di personale a presidio dei locali, soprattutto nei momenti di maggior utilizzo o di eventi. È stata inoltre predisposta l’impiantistica per l’installazione di tornelli automatici, e si stanno valutando preventivi e soluzioni più idonee.

Il tutto cercando di ragionare anche in vista di una gestione omogenea dei diversi servizi igienici pubblici della città, in modo da migliorarne progressivamente le condizioni.