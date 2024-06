Rumore molesto a Piacenza: già 19 esposti in cinque mesi, sette per la musica

Non è ancora iniziata ufficialmente la stagione estiva che, da un conteggio incrociato tra Comune e Arpae, risulta come gli esposti dei cittadini contro i rumori molesti, a Piacenza, nei primi cinque mesi di quest’anno siano addirittura superiori a quelli ricevuti in tutto il 2023. Diciannove da gennaio a maggio contro i diciassette nei dodici mesi dello scorso anno. E naturalmente sono aumentate anche le sanzioni di Arpae. Due nel 2023, tre nei primi cinque mesi del 2024. Dei 19 esposti, 12 riguardano il rumore provocato da impianti industriali e 7 la musica prodotta da feste e locali pubblici.

SEGNALAZIONI RUMORE MOLESTO A PIACENZA

L’iter istituzionale affinché le segnalazioni vadano a buon fine prevede prima di tutto l’esposto al sindaco che poi viene dirottato all’Ufficio ambiente. Solo nel caso il Comune non riesca a risolvere la situazione partirà allora – sempre dagli uffici comunali – la segnalazione ad Arpae, che è l’organo designato per legge alla verifica dei decibel e alla eventuale sanzione.

E’ vero che il numero degli esposti per rumore provocato da impianti industriali al momento è maggiore in termine numerici, tuttavia a preoccupare sono le segnalazioni dei cittadini per la musica ad alto volume. Nella maggior parte dei casi – 11 su 19, in questi primi mesi dell’anno – l’esposto del cittadino viene risolto con quelle che gli uffici in gergo chiamano “attività interlocutorie”.

L’articolo completo di Federico Frighi su Libertà