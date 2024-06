La “Sagra del canile”, una giornata incentrata sulla cura degli amici a quattro zampe

C’è aria di festa al centro cinofilo “La Lupa”, in via Bubba 43: si tratta della Sagra del Canile, una giornata dedicata all’incontro tra associazioni ed esperti, per confrontarsi e apprendere nuove realtà, con divertimento e amore verso i propri cani.

Oggi, sabato 15 giugno, dalle 11.30 alle 17.30, l‘obiettivo principale sarà quello di invitare tutti i cittadini ad adottare al canile il proprio amico a quattro zampe.