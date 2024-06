Giuramento per 204 nuovi poliziotti: “Siate esempio di integrità e professionalità”

Sono 204 i nuovi agenti di polizia, che nella mattinata di mercoledì 19 giugno hanno prestato giuramento nella scuola allievi di viale Malta a Piacenza, al termine del 2254 corso di addestramento.

Una solenne cerimonia, alla presenza di autorità e parenti e con la sfilata di due agenti a cavallo, durante la quale il direttore della Scuola, Francesco Anelli si è rivolto ai nuovi poliziotti esortandoli a servire lo Stato e ad essere sempre esempio di integrità e professionalità.

“Nel bene e nel male ogni azione di poliziotto – ha spiegato Anelli – si riverbera su tutta la collettività. Il rispetto della legge deve venire prima di tutto da noi”.

“Il primo pilastro su cui si fonda la nostra istituzione è il rispetto per la legge, per i cittadini, per i colleghi e per voi stessi. Ricordate sempre che indossate una divisa – sono ancora le sue parole -. Questa rappresenta non solo voi stessi, ma anche l’intera Polizia di Stato”.

Essere poliziotti deve essere uno stile di vita che sempre ci accompagna sempre, in ogni momento della giornata, per saper offrire sempre quel senso di sicurezza di cui i cittadini sentono bisogno”. Dal fornire una informazione ad un passante alla cattura dei criminali”.

“Ogni giorno incontrerete persone diverse con storie diverse. Siate empatici, pronti all’ascolto e cercate di risolvere i conflitti in modo pacifico” ha proseguito il direttore, che ha rivolto anche un ringraziamento ai genitori dei giovani agenti, “per aver saputo inculcare loro i giusti valori che li hanno resi desiderosi di entrare a far parte della grande famiglia della Polizia di Stato”.

Durante la cerimonia sono stati premiati i tre migliori agenti in prova della sede piacentina.

Come ormai tradizione la cerimonia si è conclusa con le promesse di matrimonio di due agenti alle rispettive fidanzate, che hanno sfilato tra due ali di poliziotti sotto un arco di rose rosse.