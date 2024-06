Festival del Pensare Contemporaneo: chiamata ai giovani per partecipare

La macchina organizzativa del Festival del Pensare contemporaneo di Piacenza chiama a raccolta giovani, scuole e volontari che vogliano essere coinvolti in prima persona alla seconda edizione. Promosso dal Comune di Piacenza, dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e realizzato da Fondazione Teatri, il Festival si terrà dal 19 al 23 settembre proponendo uno spazio di dialogo intergenerazionale declinato tra discipline e ambiti geografici differenti: torna così a prendere vita la nuova piattaforma nazionale dedicata a innovazione e pensiero critico, che intende ispirare un futuro più̀ sostenibile ed essere di supporto nell’affrontare le sfide della contemporaneità.

OPEN CALL festival contemporaneo a piacenza / PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE

I temi del Festival si rivolgono principalmente ai giovani, risorsa “fondamentale per la costruzione di un futuro più sostenibile e consapevole. Per questo, la manifestazione si

propone di coinvolgere attivamente le istituzioni scolastiche, stimolando l’interesse e

il protagonismo dei ragazzi”.

Oltre al ricco palinsesto di dialoghi, lezioni pratiche di pensiero, concerti filosofici,

incontri immersivi e altre attività culturali a cui le scuole di ogni ordine e grado sono

invitate (il programma completo sarà presto disponibile sul sito ufficiale), il Festival

propone alle scuole quattro modalità di coinvolgimento.

festival contemporaneo a Piacenza: quando parte

La prima è la partecipazione al grande evento di apertura a Palazzo Gotico il 20

settembre, dedicato al mondo scolastico e alle arti del pensare contemporaneo: si

parlerà di nuove modalità di interazione rese possibili dal digitale, per raccontare in

modo partecipato e non convenzionale storie potenti di orientamento e responsabilità

sociale. Altra iniziativa è il Programma di Media Education durante le giornate del Festival: i ragazzi saranno chiamati a costituire un vero e proprio team di giornalisti,

immaginando, progettando e realizzando materiali di storytelling in grado di raccontare la manifestazione. Inoltre, in questa fase di preparazione, potranno riunirsi e vivere da protagonisti l’edizione 2024 degli Italian Podcast Awards, in programma il 7 luglio a Piacenza.

Terza modalità è il laboratorio di co-progettazione “Immaginare il contemporaneo”,

riservato a 60 studenti del terzo e del quarto anno delle scuole secondarie di secondo

grado della provincia di Piacenza. A Palazzo Farnese saranno coinvolti in una sorta di

maratona di co-progettazione, della durata di tre giorni (dal 20 al 22 settembre), per

immaginare la terza edizione del Festival.

C’è, infine, la possibilità di partecipare al Programma Volontari, rivolto ai maggiorenni

desiderosi di offrire il proprio supporto all’organizzazione.

Per ulteriori informazioni è a disposizione la mail [email protected],

specificando nell’oggetto “Open call scuole”. Sul sito pensarecontemporaneo.it, dalla

sezione “Partecipazione delle scuole” si accede direttamente al Google Form attraverso

il quale le istituzioni scolastiche possono trasmettere la propria manifestazione di

interesse.

OPEN CALL 2 / DIVENTARE VOLONTARI

Partecipare come volontari è un’opportunità unica di crescita personale e professionale,

che consente di diventare parte integrante di un evento culturale di grande rilevanza,

costruendo un network di relazioni basato su valori condivisi.

Per questo il Festival si rivolge anche a professionisti, appassionati e in generale a tutti

i cittadini interessati. Attraverso il Programma Volontari, gli organizzatori intendono

coinvolgere tutti coloro che vogliano dedicare un po’ del proprio tempo alla riuscita

della manifestazione. Rivolto a persone maggiorenni, il Programma ha come finalità

principale la creazione di uno staff di supporto per la preparazione e la gestione degli

eventi. I volontari svolgono un ruolo cruciale nel ricevere i visitatori, si occupano

dell’allestimento delle sale e dell’assistenza al pubblico, contribuendo a creare

un’atmosfera accogliente e professionale al tempo stesso. Inoltre, forniscono

informazioni sugli eventi, distribuiscono materiali e gadget presidiando il centro

InfoPoint. Collaborando con l’Ufficio Stampa, possono essere di supporto sui

contenuti per i social media e il sito del Festival e, a fianco della Segreteria Ospiti,

possono svolgere servizio di assistenza a relatori e moderatori. Inoltre, i volontari

possono essere chiamati ad occuparsi di numerose altre mansioni, come la

distribuzione dei materiali nelle sedi degli eventi e l’assistenza nei Laboratori dedicati

alle scuole.

Tutte le persone interessate al Programma Volontari sono invitate a compilare una

manifestazione di interesse attraverso il modulo online disponibile al link seguente:

https://forms.gle/UqSnuRJFAtLMYBEk6 cui si accede anche dalla sezione “Diventare

Volontari” del sito pensarecontemporaneo.it .

Al termine dell’esperienza, sarà rilasciata un’attestazione dei risultati, specificando le

competenze eventualmente acquisite durante le attività del Programma