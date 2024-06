Sorpreso con arnesi da scasso in auto, denunciato straniero 42enne

Diversi cacciaviti, luci da lavoro notturno, radio ricetrasmittenti, guanti e un grosso martello. E’ quanto trovato e sequestrato a Piacenza in viale Malta la notte di martedì 18 giugno dai carabinieri di una “gazzella” del Radiomobile di Piacenza dai vani portaoggetti di un’auto con targa straniera. Il proprietario un uomo 42enne di origine romena, residente a Milano, in compagnia di un connazionale 49 anni, apparso subito nervoso, ai militari ha dato risposte evasive su cosa stessero facendo a Piacenza. Ha dichiarato però di essere il proprietario di tutto il materiale.

L’uomo, in attesa di ulteriori specifici approfondimenti, è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza per possesso ingiustificato di grimaldelli o chiavi alterate atte allo scasso.